Тренер Колыванов назвал команды, которые могут бороться за место в тройке

«В этом сезоне «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», и «Краснодар» могут бороться за тройку. «Ростов» очень здорово отыграл практически весь пошлый чемпионат, за исключением последних трёх-четырёх туров, но на тот момент у них накопилась усталость — непросто конкурировать с грандами. «Зенит», понятное дело, ставит перед собой самые высокие задачи — выиграть РПЛ, Кубок и Суперкубок, поэтому команда Семака стоит на планку выше, чем другие команды.



Сезон надо начинать так, чтобы потом не догонять. В первых матчах нужно набирать очки, чтобы не было большого отрыва от лидеров. Понятное дело, после сборов ни одна команда на все сто процентов не готова: кто-то чуть больше работал, кто-то — меньше. Сейчас команды будут набирать форму и вливаться в ту атмосферу, которую определяет главный тренер. Думаю, у наших футболистов есть потенциал, чтобы прогрессировать и расти. Много молодёжи сейчас подрастает во всех командах, которые должна удивлять, прогрессировать и радовать наших болельщиков», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.