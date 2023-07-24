Дэвид Бекхэм устроил вечеринку в честь дебюта Месси в «Интер Майами»
Владелец американского футбольного клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм устроил вечеринку по поводу дебюта форварда Лионеля Месси за его команду. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Напомним, что карьера Месси в клубе началась с победы. Футболист вышел на замену на 54-й минуте матча Кубка Североамериканских лиг против мексиканского клуба «Крус Асуль» и вывел свою команду вперед. Решающий гол он забил со штрафного на последних минутах матча, который завершился счетом 2:1. Встреча стала самой просматриваемой в истории американского телевидения — его смотрели 12,5 млн зрителей.
Бекхэм отметил это событие с супругой Викторией. Они закатили шумную караоке-вечеринку, где пели хиты Spice Girls. Причем, судя по кадрам из социальных сетей, бывший футболист помнит их значительно лучше, чем его жена.
Месси — действующий чемпион мира по футболу. Вместе со сборной Аргентины он одержал победу на чемпионате в Катаре. Позднее он заявил, что, скорее всего, турнир стал последним для него в национальной команде.