ПСЖ и «Барселона» обсудят Мбаппе

«Барселона» хочет пригласить Килиана Мбаппе.

Как сообщает L’Equipe, на сегодняшний запланированы телефонные переговоры между «ПСЖ» и «Барселоной», на которых стороны обсудят интерес каталонцев к нападающему.

«Барса» хотела бы предложить «ПСЖ» в рамках сделки нескольких игроков, потому что у них нет финансов для проведения такого трансфера.