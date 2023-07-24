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«ПСЖ» и «Барса» обсудят Мбаппе. Каталонцы могут предложить нескольких игроков за форварда (L’Équipe)

«Барселона» хочет пригласить Килиана Мбаппе.

ПСЖ и «Барселона» обсудят Мбаппе
© Sports.ru

Как сообщает L’Equipe, на сегодняшний запланированы телефонные переговоры между «ПСЖ» и «Барселоной», на которых стороны обсудят интерес каталонцев к нападающему.

«Барса» хотела бы предложить «ПСЖ» в рамках сделки нескольких игроков, потому что у них нет финансов для проведения такого трансфера.

Ранее стало известно, что саудовский «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе.