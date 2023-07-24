ПСЖ и «Барселона» обсудят Мбаппе

«ПСЖ» и «Барса» обсудят Мбаппе. Каталонцы могут предложить нескольких игроков за форварда (L’Équipe)
«Барселона» хочет пригласить Килиана Мбаппе.
Как сообщает L’Equipe, на сегодняшний запланированы телефонные переговоры между «ПСЖ» и «Барселоной», на которых стороны обсудят интерес каталонцев к нападающему.
«Барса» хотела бы предложить «ПСЖ» в рамках сделки нескольких игроков, потому что у них нет финансов для проведения такого трансфера.
Ранее стало известно, что саудовский «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе.
Эдуард Латыпов: «С норвежскими биатлонистами хотелось бы месяц в группе побыть. Выцепить нюансы и потом использовать для себя»
«Если люди думают, что нам будет легко, то это ошибка». Текила о подготовке «Родины Медиа» к старту в Кубке России
Агент Найта про слухи о желании игрока покинуть «Авангард»: «Есть регламент. Наша компания и игроки уважают его максимально»