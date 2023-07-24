Аршавин — об уходе Малкома: грех отказываться от такого предложения. Но это потеря для РПЛ
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход вингера Малкома в саудовский «Аль Хиляль», отметив, что качество футбола в Российской Премьер-Лиге после этого упадёт.
«Если предложение такое есть, то грех отказываться. В плане футбола это будет потеря и для чемпионата России, и для «Зенита», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Напомним, в воскресенье, 23 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб договорился с «Аль Хилялем» по трансферу Малкома за € 60 млн. В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.