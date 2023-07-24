Сборная Бразилии разгромила Панаму в первом матче на женском ЧМ-2023

Сегодня, 24 июля, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встретились сборные Бразилии и Панамы. Игра 1-го тура группы F проходила на стадионе «Хиндмарш» (Аделаида, Австралия) и завершилась победой бразильских футболисток с разгромным счётом 4:0.

Ключевым игроком матча в составе сборной Бразилии стала Ари Боржес — на её счету три гола и одна результативная передача. Ещё один гол забила Бия Занератто. Интересно, что в стартовом составе сборной Бразилии на поле не вышла широко известная футболистка Марта — она начала матч на скамейке запасных и вошла в игру лишь в середине второго тайма.

Соперниками женских сборных Бразилии и Панамы по группе являются команды Франции и Ямайки, которые уже провели очный матч и сыграли вничью (0:0).