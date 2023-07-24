Булыкин оценил трансфер Малкома в клуб из Саудовской Аравии

«Я не знаю, сколько тратилось в «Зените». То, что выручили такую большую сумму — это успех. Но надо смотреть сколько потратили. Можно поаплодировать «Зениту» за этот трансфер», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.