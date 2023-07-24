Стали известны результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Стали известны результаты жеребьёвки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
Сегодня, 24 июля, в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Все команды были разделены на две сетки — Путь чемпионов и Путь лиги. В жеребьёвке первой части принимали участие две команды, вступающие в борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов на этом этапе и 10 команд-победительниц второго квалификационного раунда. В Пути лиги сыграют восемь команд, шесть из которых вступили в борьбу на этом этапе, а два оставшихся — победители второго квалификационного раунда.
В итоге были сформированы следующие пары:
Путь чемпионов
Группа 1
«Раков»/«Карабах» — «Арис»/«БАТЭ».
«Зриньски»/«Слован» — «Шериф»/«Маккаби» (Хайфа).
АЕК — «Динамо» (Загреб)/«Астана».
Группа 2
«Лудогорец»/«Олимпия» — «Жальгирис»/«Галатасарай».
«Брейдаблик»/«Копенгаген» — «Спарта».
«КИ Клаксвик»/«Хакен» — «Хельсинки»/«Молде».
Путь лиги
«Брага» — «Бачка Топола».
«Рейнджерс» — «Серветт»/«Генк».
«Днепр-1»/«Панатинаикос» — «Марсель».
ПСВ — «Штурм Грац».