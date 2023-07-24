Стали известны результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Все команды были разделены на две сетки — Путь чемпионов и Путь лиги. В жеребьёвке первой части принимали участие две команды, вступающие в борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов на этом этапе и 10 команд-победительниц второго квалификационного раунда. В Пути лиги сыграют восемь команд, шесть из которых вступили в борьбу на этом этапе, а два оставшихся — победители второго квалификационного раунда.