Агкацев откровенно высказался о роли второго вратаря в «Краснодаре»

«Выбор вратаря — это решение тренера. Так решил тренер. Конечно, я недоволен ситуацией. Я хочу играть и всё для этого делаю: выкладываюсь на тренировках, чтобы играть. В конце прошлого сезона были мысли, чтобы начинать новый сезон. Но так решил тренер. Обидно. Ничего с этим не поделаешь. Надо работать ещё больше», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.