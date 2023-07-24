Россиянка Абдуллина покинет «Челси»

Российская футболистка Алсу Абдуллина в ближайшее время покинет лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

© Betassist

По информации источника, Алсу отправится в аренду во французский клуб «Париж».

«Всё ради игровой практики — в минувшем сезоне за экс-команду системы Абрамовича она провела всего 115 минут в 6-и матчах», — написал Карпов в телеграм-канале.

Абдуллина выступает на позиции защитника. Она перешла в столичный клуб в конце 2021 года, заключив соглашение до 2024 года. В прошлом сезоне 22-летняя россиянка выиграла в составе команды титул чемпионки Англии и победила в национальном Кубке.