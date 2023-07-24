«ПСЖ» распространяет слухи об интересе клубов к Мбаппе, чтобы поторопить «Реал». Мадридцы больше не верят Килиану и не ведут переговоров с его окружением (Ромен Беддук)
«ПСЖ» распространяет слухи об интересе клубов к Килиану Мбаппе, чтобы поторопить «Реал».
По данным журналиста Ромена Беддука, «ПСЖ» ждет предложения от «Реала».
Французский клуб намеренно распространяет информацию об интересе различных команд к форварду, чтобы вынудить мадридцев как можно скорее сделать предложение по Мбаппе, которое устроило бы руководство парижан.
Ранее, в частности, сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Аль-Хилаля» и «Барселоны».
В свою очередь, «Реал» не намерен вести переговоры напрямую с Мбаппе и его окружением. Клуб больше не доверяет форварду из-за срыва трансфера летом 2022 года. Следующим летом клуб также не намерен договариваться с окружением француза.
Напомним, «ПСЖ» готов продать Мбаппе этим летом, чтобы избежать его бесплатного ухода в 2024 году, поскольку форвард отказывается продлевать контракт. Килиан не поехал с командой в летнее турне в Японию.