ПСЖ распространяет слухи об интересе клубов к Мбаппе, чтобы поторопить «Реал»

«ПСЖ» распространяет слухи об интересе клубов к Килиану Мбаппе, чтобы поторопить «Реал».

По данным журналиста Ромена Беддука, «ПСЖ» ждет предложения от «Реала».

Французский клуб намеренно распространяет информацию об интересе различных команд к форварду, чтобы вынудить мадридцев как можно скорее сделать предложение по Мбаппе, которое устроило бы руководство парижан.

Ранее, в частности, сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Аль-Хилаля» и «Барселоны».

В свою очередь, «Реал» не намерен вести переговоры напрямую с Мбаппе и его окружением. Клуб больше не доверяет форварду из-за срыва трансфера летом 2022 года. Следующим летом клуб также не намерен договариваться с окружением француза.