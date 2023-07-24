Сергей Пиняев может перейти в «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сине-бело-голубые рассматривают Пиняева в качестве замены Малкому, который продолжит карьеру в «Аль-Хиляле». При этом Пиняев является не единственным кандидатом из футболистов Российской Премьер-Лиги.

Пиняев перешёл в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, заключив контракт до конца 2026 года.

В составе железнодорожников 18-летний форвард сыграл 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Всего в прошлом сезоне Пиняев провёл 27 игр во всех турнирах и отметился шестью голами и тремя результативными передачами.