Стало известно, сколько «Зенит» заработал на продажах игроков за 10 лет

«Зенит» за 10 лет заработал на продаже игрок более 300 миллионов евро
Трансфертный доход «Зенит» за 10 лет составил 300,7 млн евро, согласно исследованию Metaratings.ru.
По этому показателю «Зенит» занимает перовое место в чемпионате. «Спартака» с продажи своих игроков выручил в два раза меньше команды из Санкт-Петербурга. Их прибыть составила 140,4 млн евро (4 место).
Вторым как утверждает Metaratings.ru является «Анжи», который в 2022 году был лишен профессионального статуса. Команда из Махачкалы продала игроков на 168,1 млн евро. Третье место у ЦСКА (165,5 млн евро).
С 2013 года «Зенит» продавал семь игроков за 10+ млн евро: Халк (56 млн), Паредес (40 млн), Гарай (24 млн), Витсель (20 млн), Рондон (17 млн), Денисов (15 млн). Самой дорогой продажей сине-бело-голубых стал Малком за 60 млн евро.