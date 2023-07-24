Стало известно, сколько «Зенит» заработал на продажах игроков за 10 лет

Трансфертный доход «Зенит» за 10 лет составил 300,7 млн евро, согласно исследованию Metaratings.ru.

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По этому показателю «Зенит» занимает перовое место в чемпионате. «Спартака» с продажи своих игроков выручил в два раза меньше команды из Санкт-Петербурга. Их прибыть составила 140,4 млн евро (4 место).

Вторым как утверждает Metaratings.ru является «Анжи», который в 2022 году был лишен профессионального статуса. Команда из Махачкалы продала игроков на 168,1 млн евро. Третье место у ЦСКА (165,5 млн евро).