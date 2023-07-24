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«Кальяри» арендовал бывшего форварда «Ростова» Шомуродова

Итальянский «Кальяри» арендует нападающего «Ромы» и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова, информирует Sky Sport Italia.

«Кальяри» арендовал экс-нападающего «Ростова»
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По данным источника, у «Кальяри» будет опция выкупа 28-летнего футболиста за € 10 мл. Отмечается, что «Кальяри» и «Рома» будут в равных долях платить зарплату игроку.

Вторую часть минувшего сезона форвард провёл на правах аренды в «Специи», которая по итогам чемпионата покинула Серию А.

В составе «Специи» нападающий сыграл 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

В «Рому» Шомуродов перешёл в августе 2021 года. Его контракт с римлянами рассчитан до 2026 года. Ранее футболист выступал за «Ростов» и итальянский «Дженоа». На счету нападающего 65 матчей и 37 голов в составе сборной Узбекистана.