«Кальяри» арендовал экс-нападающего «Ростова»

«Кальяри» арендовал бывшего форварда «Ростова» Шомуродова
Итальянский «Кальяри» арендует нападающего «Ромы» и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова, информирует Sky Sport Italia.
По данным источника, у «Кальяри» будет опция выкупа 28-летнего футболиста за € 10 мл. Отмечается, что «Кальяри» и «Рома» будут в равных долях платить зарплату игроку.
Вторую часть минувшего сезона форвард провёл на правах аренды в «Специи», которая по итогам чемпионата покинула Серию А.
В составе «Специи» нападающий сыграл 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.
В «Рому» Шомуродов перешёл в августе 2021 года. Его контракт с римлянами рассчитан до 2026 года. Ранее футболист выступал за «Ростов» и итальянский «Дженоа». На счету нападающего 65 матчей и 37 голов в составе сборной Узбекистана.