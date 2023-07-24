«Кальяри» арендовал экс-нападающего «Ростова»

Итальянский «Кальяри» арендует нападающего «Ромы» и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова, информирует Sky Sport Italia.

По данным источника, у «Кальяри» будет опция выкупа 28-летнего футболиста за € 10 мл. Отмечается, что «Кальяри» и «Рома» будут в равных долях платить зарплату игроку.

Вторую часть минувшего сезона форвард провёл на правах аренды в «Специи», которая по итогам чемпионата покинула Серию А.

В составе «Специи» нападающий сыграл 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.