Нападающий «Локомотива» нецензурно поздравил партнера по команде с голом

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор необычным образом поздравил армянского защитника Наира Тикнизяна с победным голом в матче первого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ в ворота екатеринбургского «Урала».

Тикнизян опубликовал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором написал: «1% таланта, 99% — упорного труда».

В комментариях к посту Изидор высказался нецензурным образом в адрес своего партнера по команде.

Матч «Локомотив» — «Урал» прошел на «РЖД Арене» в Москве 25 июля. Игра завершилась победой команды под руководством Михаила Галактионова с минимальным счетом 2:1.