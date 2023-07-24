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Капелло считает "Лацио" подходящим клубом для продолжения карьеры футболиста Захаряна

Итальянский футбольный клуб "Лацио" является прекрасной командой для молодых игроков, начинающих карьеру за рубежом.

Капелло считает "Лацио" подходящим клубом для Захаряна
© РИА Новости

Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" в понедельник высказал бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

23 июля источник сообщил ТАСС, что московское "Динамо" получило предложение от "Лацио" о переходе полузащитника Арсена Захаряна.

"Захарян и "Лацио"? Это прекрасный клуб для молодого игрока, чтобы начать карьеру в зарубежном футболе", - сказал Капелло.

Захарян дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 84 матча, в которых забил 17 голов и сделал 24 результативные передачи. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.