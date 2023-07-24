В Китае тренер ударил арбитра в лицо, а после сам потерял сознание

Во время матча второго по рангу дивизиона Китая произошёл странный инцидент. Главный тренер одной из команд, «Ляонин Шэньян», Чжао Минчжи чрезмерно эмоционально отреагировал на решения арбитра. После получения закономерной красной карточки он ударил судью в лицо, после чего сам упал в обморок.

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Версии случившегося разнятся. По одной из них у разволновавшегося тренера подскочило давление. Другие считают, что таким образом он решил задурить окружающим головы, чтобы уйти от наказания. При этом даже болельщики «Ляонин Шэньян» признают, что в целом судейство было справедливым, и бурная реакция тренера вызвала недоумение.