Чернышов назвал Халка совершенным футболистом

«Я отдал бы предпочтение Халку. Для меня это был просто монстр. У этого футболиста было всё – я не видел слабых сторон. Мы сейчас смотрим на Холанда и говорим: совершенный футболист. Вот для меня Халк такой же», – приводит слова Чернышова «Чемпионат».