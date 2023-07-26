Чернышов назвал Халка совершенным футболистом

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов сравнил бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Халка с нынешним форвардом сине-бело-голубых Малкомом.
«Я отдал бы предпочтение Халку. Для меня это был просто монстр. У этого футболиста было всё – я не видел слабых сторон. Мы сейчас смотрим на Холанда и говорим: совершенный футболист. Вот для меня Халк такой же», – приводит слова Чернышова «Чемпионат».
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе петербургского клуба он провел 148 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 59 результативных передач.
Вместе с сине-бело-голубыми бразилец становился чемпионом, победителем Кубка и Суперкубка России.
В активе игрока 49 матчей и 11 голов за сборную свой страны.
В настоящее время он выступает за бразильский «Атлетико Минейро». Ранее он защищал цвета нескольких японских клубов, португальского «Порту» и китайского «Шанхай Порт».