Слуцкий: Дзюба мне рассказывал, что Баринов туповат

На YouTube-канале «Коммент.Шоу» опубликован свежий выпуск шоу «Ну так нельзя». Развлекательную программу ведут экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и форвард «Локомотива» Артём Дзюба.
В очередном видео Слуцкий и Дзюба обсудили капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.
«Бара туповат, Артём рассказывал. Это Дзюба рассказывал мне! Я Бару не знаю», — заявил Слуцкий.
«Дима, не слушай Бегемота!» — ответил Дзюба.
Дмитрий Баринов в минувшем сезоне провёл в составе «Локомотива» 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и стал автором пяти результативных передач. Недавно он продлил контракт с железнодорожниками. Новое соглашение 26 летнего россиянина с «Локо» рассчитано до 30 июня 2026 года.
Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В активе футболиста восемь голов в 11 матчах.