Слуцкий: Дзюба мне рассказывал, что Баринов туповат

«Бара туповат, Артём рассказывал. Это Дзюба рассказывал мне! Я Бару не знаю», — заявил Слуцкий.

Дмитрий Баринов в минувшем сезоне провёл в составе «Локомотива» 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и стал автором пяти результативных передач. Недавно он продлил контракт с железнодорожниками. Новое соглашение 26 летнего россиянина с «Локо» рассчитано до 30 июня 2026 года.