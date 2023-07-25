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Слуцкий: Дзюба мне рассказывал, что Баринов туповат

На YouTube-канале «Коммент.Шоу» опубликован свежий выпуск шоу «Ну так нельзя». Развлекательную программу ведут экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и форвард «Локомотива» Артём Дзюба.

Слуцкий: Дзюба мне рассказывал, что Баринов туповат
© Betassist

В очередном видео Слуцкий и Дзюба обсудили капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Бара туповат, Артём рассказывал. Это Дзюба рассказывал мне! Я Бару не знаю», — заявил Слуцкий.

«Дима, не слушай Бегемота!» — ответил Дзюба.

Дмитрий Баринов в минувшем сезоне провёл в составе «Локомотива» 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и стал автором пяти результативных передач. Недавно он продлил контракт с железнодорожниками. Новое соглашение 26 летнего россиянина с «Локо» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В активе футболиста восемь голов в 11 матчах.