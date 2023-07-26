Фернандес заявил, что готов к давлению в матче с ЦСКА на стадионе армейцев

Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес признался, что готов к тому давлению, с которым столкнется в сентябрьском матче Российской премьер лиги (РПЛ) с московским ЦСКА на «ВЭБ Арене».
Встреча седьмого тура пройдет 3 сентября в Москве. Фернандес с 2012 по 2022 годы выступал за армейский клуб. На прошлой неделе 32 летний футболист заключил контракт с «сине бело голубыми».
— Представляешь, с каким давлением придется столкнуться лично тебе?
— Да, конечно. Давление будет огромным, но, как я уже рассказал в интервью, я всегда уважал и буду уважать ЦСКА, руководство клуба. После 10 лет у меня там осталось много друзей. От давления никуда не деться, но я готов справиться с этим, не забывая об уважении к армейцам и ко всему, что с ними связано, — сказал Фернандес в интервью пресс службе «Зенита».
Петербургская команда во втором туре МИР РПЛ в субботу сыграет на выезде с «Ростовом». Прямую трансляцию матча смотрите начиная с 19:45 на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.