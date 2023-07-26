Фернандес заявил, что готов к давлению в матче с ЦСКА на стадионе армейцев

— Да, конечно. Давление будет огромным, но, как я уже рассказал в интервью, я всегда уважал и буду уважать ЦСКА, руководство клуба. После 10 лет у меня там осталось много друзей. От давления никуда не деться, но я готов справиться с этим, не забывая об уважении к армейцам и ко всему, что с ними связано, — сказал Фернандес в интервью пресс службе «Зенита».