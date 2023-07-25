Санчес не согласовал переход в «Спартак»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес сохраняет некий скептицизм касательного своего возможного перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает The Athletic.

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По информации источника, Санчес всё ещё не согласовал условия личного контракта со «Спартаком», несмотря на договорённость между клубами о переходе колумбийского защитника.

Отмечается, что Санчес также заинтересовал несколько европейских клубов, среди которых есть испанские «Бетис» и «Севилья» и турецкий «Галатасарай».