Санчес не согласовал переход в «Спартак», у него есть скептицизм относительно трансфера
Защитник лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес сохраняет некий скептицизм касательного своего возможного перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, Санчес всё ещё не согласовал условия личного контракта со «Спартаком», несмотря на договорённость между клубами о переходе колумбийского защитника.
Отмечается, что Санчес также заинтересовал несколько европейских клубов, среди которых есть испанские «Бетис» и «Севилья» и турецкий «Галатасарай».
Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер 27-летнего Санчеса за € 12 млн плюс бонусы. По информации журналиста Фабрицио Романо, возможный переход игрока в «Спартак» зависит от его решения.
Чемпионат.com: главные новости