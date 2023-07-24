Лионель Месси будет капитаном «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси будет капитаном клуба MLS «Интер Майами», сообщает The Athletic со ссылкой на главного тренера команды Херардо Мартино.

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Команда из Флориды в субботу со счетом 2:1 обыграла мексиканский «Крус Асуль» в первом матче группового этапа турнира Leagues Cup. Аргентинец дебютировал за клуб MLS, выйдя на замену на 54 й минуте, а также отметился победным забитым голом.

Мартино также заявил, что семикратный обладатель «Золотого мяча» примет участие в ближайшем матче с командой «Атланта Юнайтед». Встреча пройдет 26 июля по Москве и начнется в 02:30.