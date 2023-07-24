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Лионель Месси будет капитаном «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси будет капитаном клуба MLS «Интер Майами», сообщает The Athletic со ссылкой на главного тренера команды Херардо Мартино.

Лионель Месси будет капитаном «Интер Майами»
©  Матч ТВ

Команда из Флориды в субботу со счетом 2:1 обыграла мексиканский «Крус Асуль» в первом матче группового этапа турнира Leagues Cup. Аргентинец дебютировал за клуб MLS, выйдя на замену на 54 й минуте, а также отметился победным забитым голом.

Мартино также заявил, что семикратный обладатель «Золотого мяча» примет участие в ближайшем матче с командой «Атланта Юнайтед». Встреча пройдет 26 июля по Москве и начнется в 02:30.

Летом Месси покинул «ПСЖ», за который выступал с 2021 года. В 75 матчах за команду он забил 32 мяча и сделал 35 голевых передач. До этого Лионель защищал цвета «Барселоны», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четыре раза Лигу чемпионов.