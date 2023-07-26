Сенегал отказался от матча со сборной России

«В этом году будет сложно организовать матч, потому что у Сенегала начнутся отборочные матчи чемпионата мира, после чего начнется Кубок Африки.



В 2023 году игра между Россией и Сенегалом вряд ли состоится, а в следующем — все возможно», — заявил Тиуне.