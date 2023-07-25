Черчесов рассказал о планах на будущее после увольнения из «Ференцвароша»

«Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведём итоги нашей работы в «Ференцвароше», чтобы двинуться дальше с учётом того полезного опыта, который здесь приобрели. Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить её общением с семьёй и друзьями», — приводит слова Черчесова «Известия».