Матч «Интер Майми» с участием Месси посмотрело рекордное для MLS количество зрителей

Аргентинский нападающий Лионель Месси уже побил первый рекорд в США. Согласно информации аргентинского издания El Grafico, первый матч Лео за «Интер Майами» с «Крус Асуль» в Кубке Лиг (2:1) посмотрели в США 12,5 млн зрителей. Это рекордный показатель в истории местной футбольной лиги.

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Ранее владелец франшизы Дэвид Бекхэм сообщил, что презентация Месси, состоявшаяся несколькими днями ранее, набрала в сумме 3,5 миллиарда просмотров. Число подписчиков «Интер Майми» в социальных сетях увеличилось в разы с момента объявления о прибытии семикратного обладателя «Золотого мяча».