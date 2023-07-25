Названа сумма, которую Саудовская Аравия сможет потратить на трансферы до 2030 года

В начале лета трансфер Килиана Мбаппе не закладывали в бюджет, но саудовские руководители и «Аль-Хилаль» знали, что возможность его подписать может появиться и готовились к такой ситуации.

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После неудачи в переговорах с Лионелем Месси «Аль-Хилаль» нацелен на переход статусной звезды. Это важная для клуба задача. Этим летом «Аль-Хилаль» также изучал возможности переходов Неймара и Луки Модрича.

Цель «Аль-Хилаля» на 2024-й – Роберт Левандовски. Но пока нападающий «Барселоны» говорит, что не думает о переезде в Саудовскую Аравию.