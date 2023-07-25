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Минспорта Саудовской Аравии выделило клубам 19,7 млрд евро на трансферы до 2030-го – около 2,5 млрд евро на год

В начале лета трансфер Килиана Мбаппе не закладывали в бюджет, но саудовские руководители и «Аль-Хилаль» знали, что возможность его подписать может появиться и готовились к такой ситуации.

Названа сумма, которую Саудовская Аравия сможет потратить на трансферы до 2030 года
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После неудачи в переговорах с Лионелем Месси «Аль-Хилаль» нацелен на переход статусной звезды. Это важная для клуба задача. Этим летом «Аль-Хилаль» также изучал возможности переходов Неймара и Луки Модрича.

Цель «Аль-Хилаля» на 2024-й – Роберт Левандовски. Но пока нападающий «Барселоны» говорит, что не думает о переезде в Саудовскую Аравию.

Вчера стало известно, что «ПСЖ» принял предложение «Аль-Хилаля» о трансфере Мбаппе на 300 млн евро. Форварду предлагают 700 млн евро за сезон с учетом коммерческих сделок и бесплатный уход в «Реал» в 2024-м.