Черчесов раскрыл подробности увольнения из «Ференцвароша»

«После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все», — добавил он, отметив, что ему и его тренерскому штабу всегда было комфортно в Будапеште, поскольку там они чувствовали хорошее отношение к себе.