18-летняя футболистка, поборовшая рак, забила гол на ЧМ-2023

Нападающая сборной Колумбии Линда Кайседо отметилась забитым мячом в матче группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с национальной командой Южной Кореи (2:0). 18-летняя футболистка ранее победила рак.

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Когда Кайседо было 15 лет, у неё был диагностирован рак яичников. Перед стартом мирового первенства нападающая заявляла, что считает себя примером возможности преодолеть заболевание.

Свой гол в ворота Южной Кореи Кайседо отпраздновала, сложив пальцы в форме сердца.