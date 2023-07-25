«Фламенго» предложил «Зениту» €13 млн за Вендела

«Фламенго» сделал санкт-петербургскому «Зениту» официальное предложение по переходу полузащитника Вендела. Об этом сообщает Globo Esporte.

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По информации источника, сумма предложения составляет € 13 млн. За эти деньги «Фламенго» рассчитывает заполучить 100% экономических прав на Вендела. Бразильский клуб ждёт ответа от «Зенита», сохраняя оптимистический настрой.

Изначально «Фламенго» хотел взять Вендела в аренду, однако «Зенит» дал понять, что готов рассмотреть только полноценную продажу игрока. Бразильский клуб понимает, что его предложение невелико, и готов его несколько увеличить, если потребуется.

Отмечается, что «Фламенго» уже согласовал с Венделом условия личного контракта.