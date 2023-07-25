Футболистка сборной Южной Кореи стала самым молодым дебютантом в истории

16-летняя футболистка женской сборной Южной Кореи Кейси Фэйр установила уникальное достижение, сыграв за свою национальную команду в матче чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с Колумбией (0:2). Об этом сообщает BBC.

Появившись на поле в возрасте 16 лет и 26 дней, Фэйр стала самой молодой футболисткой, сыгравшей на чемпионате мира среди взрослых. Примечательно, что этот рекорд распространяется и на мужские мировые первенства. Самым молодым футболистом, участвовавшим в мужском взрослом чемпионате мира, был Норман Уайтсайд, сыгравший за Северную Ирландию против Югославии в 1982 году в возрасте 17 лет и 40 дней.