Как снова поменяли формат Кубка России

Сегодня, 25 июля, стартует очередной розыгрыш Кубка России по футболу. Как и год назад, он пройдёт в непривычном для любителей олдскула формате: с групповым этапом, двумя путями, верхней и нижней сетками в плей-офф. Вспоминаем, кто где начнёт свой путь, и рассказываем о небольшом изменении относительно формата предыдущего сезона.

Кто с кем сыграет на групповом этапе

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Как и в прошлом сезоне, команды разделены на два Пути: РПЛ и Регионов. По первому идут клубы элитного дивизиона, по второму — все остальные, включая представителей Медиалиги. 16 команд РПЛ разбили на четыре группы. Перед жеребьёвкой их раскидали по корзинам с учётом выступления в прошлом сезоне. К примеру, четыре лучших клуба РПЛ прошлого сезона («Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов») сформировали первую корзину, а команды с пятого по восьмое места чемпионата России — вторую. «Рубин» и «Балтику» отправили в четвёртую корзину, поскольку в прошлом сезоне эти команды играли не в РПЛ, а в Первой лиге.

По итогам жеребьёвки получились следующие группы:

Каждый из клубов проведёт на групповой стадии по шесть матчей: три дома, три на выезде. 1-й тур пройдёт с 25 по 27 июля, а заключительный — с 31 октября по 2 ноября. В плей-офф из каждой группы выйдут по три команды, то есть всего 12. Занявшие первые два места в каждом из квартетов (их всего восемь), попадают в верхнюю сетку. Занявшие третьи места (их всего четыре) окажутся в нижней сетке.

Расписание 1-го тура группового этапа Кубка России:

25 июля. 18:30 мск. «Локомотив» — «Урал»;

25 июля. 18:30 мск. «Пари НН» — «Динамо»;

25 июля. 20:45 мск. «Зенит» — «Ахмат»;

26 июля. 16:15 мск. «Оренбург» — ЦСКА;

26 июля. 18:30 мск. «Крылья Советов» — «Балтика»;

26 июля. 18:30 мск. «Факел» — «Сочи»;

26 июля. 20:45 мск. «Ростов» — «Рубин»;

27 июля. 20:00 мск. «Краснодар» — «Спартак».

В Пути РПЛ команды играют в плей-офф по два матча на каждой стадии: один дома, один в гостях. Победитель проходит в следующий этап, проигравший получит право сыграть в Пути регионов. Там, кстати, другая система. Во-первых, на каждой стадии плей-офф соперники играют всего один матч. Победитель проходит дальше, а проигравший покидает турнир. Единственное изменение касается верхней сетки. В отличие от прошлого розыгрыша, уступившая в финале команда покидает Кубок России и не сыграет в финале Пути регионов. Там, кстати, предусмотрен один финал, а не два, как в прошлом сезоне.

Кто примет участие в Пути регионов

Со стадии 1/256 и до 1/64 финала в этом Пути сыграют любительские клубы и команды Второй лиги дивизиона «Б». На стадии 1/128 финала к ним присоединятся клубы Второй лиги дивизиона «А». Команды Первой лиги начнут свой путь с 1/32 финала. По итогам матчей определятся четыре участника нижней сетки Кубка России. Там они встретятся с четырьмя командами РПЛ, которые займут третьи места в группах. Матчи 1/256 финала запланированы на 1 и 2 августа, 1/128 — на 22 и 24 августа.

Сколько медийных команд сыграет в Кубке России

В прошлом сезоне таких клубов было два: «Амкал» и 2DROTS. На этот раз к ним присоединилась «Родина Медиа», которая одержала итоговую победу в МФЛ. К слову, за этот клуб играет чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

«Амкал» проведёт первый матч в турнире в первый день августа, а его соперником будет клуб Второй лиги «Знамя» из Ногинска. На следующий день 2DROTS встретится с «Сахалином», а «Родина Медиа» дебютирует в Кубке России матчем с вологодским «Динамо». Всего в турнире примут участие 14 любительских клубов (в прошлом сезоне их было 11), включая команды из Медиалиги.

Кого букмекеры считают фаворитом турнира

По мнению аналитиков, самые высокие шансы на победу в Кубке России у «Зенита». Коэффициент на итоговый успех действующего чемпиона страны – 4.00. В топ-3 фаворитов также входят ЦСКА (6.00) и «Спартак» (7.00), в пятёрку — «Локомотив» (10.00) и «Краснодар» (10.00). Победа некоторых клубов Первой лиги оценивается коэффициентом 200.00! В их число, к примеру, входят «Шинник», «Кубань», «Арсенал» и махачкалинское «Динамо». Самые высокие шансы на победу среди клубов Первой лиги у «Алании», «Родины», «Енисея», «Торпедо», «Химок» и «Акрона». Успех любой из этих команд обогатит человека, сделавшего ставку, в 100 раз.

Кто выиграл Кубок в прошлом сезоне