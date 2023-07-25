«Спартаку» предложили подписать капитана «Динамо» Бальбуэну

Некие посредники предложили московскому «Спартаку» приобрести защитника и капитана «Динамо» Фабиана Бальбуэну. Об этом сообщает Metaratings.

© Чемпионат.com

По информации источника, сам парагваец готов к переходу в «Спартак», однако красно-белые пока не проявляют интереса к кандидатуре Бальбуэны.

Напомним, «Динамо» объявило о том, что Бальбуэна станет новым капитаном команды перед первым официальным матчем бело-голубых в новом сезоне.

По информации СМИ, Бальбуэна получил капитанскую повязку по решению главного тренера «Динамо» Марцела Лички. Игроки голосовали преимущественно за других кандидатов.