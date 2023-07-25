Черчесов рассказал о планах на будущее после ухода из «Ференцвароша»

«Разговоров о работе пока не было. В ближайших планах — закончить дела в Будапеште.



Затем мы вместе с тренерским штабом подведем итоги нашей работы в «Ференцвароше», после чего, раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, заполню ее общением с семьей и друзьями», — заявил специалист.