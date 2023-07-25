«Сочи» арендовал Никиту Гойло у «Зенита»

Ранее стало известно, что «Зенит» подписал вратаря «Сочи» Дениса Адамова . 25-летний голкипер заключил с клубом из Санкт-Петербурга контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, Никита Гойло — воспитанник школы «Зенита». Он выступал за молодёжную команду петербуржцев и «Зенит-2». В сезоне-2020/2021 вратарь играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари Нижний Новгород». В сезоне-2022/2023 24-летний голкипер провёл в составе «Пари НН» 15 матчей, в которых пропустил 21 гол.