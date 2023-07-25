«Интер» хочет купить вратаря у «Астон Виллы»

«Интер» хочет купить вратаря Эмилиано Мартинеса у «Астон Виллы».

© Sports.ru

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, итальянский клуб предложил 15 млн евро за голкипера сборной Аргентины, но получил отказ. Теперь «Интер» думает о том, чтобы повысить предложение.

На данный момент договоренности о трансфере Мартинеса нет. Клуб контактирует с окружением игрока. В данный момент Эмилиано проходит предсезонку с «Астон Виллой».