«Интер» хочет купить вратаря у «Астон Виллы»

«Интер» дал 15 млн евро за Эми Мартинеса, но «Астон Вилла» отказала. Предложение могут повысить
«Интер» хочет купить вратаря Эмилиано Мартинеса у «Астон Виллы».
Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, итальянский клуб предложил 15 млн евро за голкипера сборной Аргентины, но получил отказ. Теперь «Интер» думает о том, чтобы повысить предложение.
На данный момент договоренности о трансфере Мартинеса нет. Клуб контактирует с окружением игрока. В данный момент Эмилиано проходит предсезонку с «Астон Виллой».
В минувшем сезоне аргентинец провел 37 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах (13 из них – на ноль) и пропустил 39 голов.
Немировски о «Сибири»: «Ребята более-менее в хорошей форме. Сейчас многие хоккеисты по-другому готовятся летом, намного легче работать»
Пашков о «Салавате»: «Надо сыграть в трезвый хоккей – строго, от опытной обороны и вратаря Самонова. Кружева необходимо забыть»
Олег Тактаров: «Решил вернуться, когда Цукерберг и Маск всерьез заговорили о поединке»