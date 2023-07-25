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«Интер» дал 15 млн евро за Эми Мартинеса, но «Астон Вилла» отказала. Предложение могут повысить

«Интер» хочет купить вратаря Эмилиано Мартинеса у «Астон Виллы».

«Интер» хочет купить вратаря у «Астон Виллы»
© Sports.ru

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, итальянский клуб предложил 15 млн евро за голкипера сборной Аргентины, но получил отказ. Теперь «Интер» думает о том, чтобы повысить предложение.

На данный момент договоренности о трансфере Мартинеса нет. Клуб контактирует с окружением игрока. В данный момент Эмилиано проходит предсезонку с «Астон Виллой».

В минувшем сезоне аргентинец провел 37 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах (13 из них – на ноль) и пропустил 39 голов.