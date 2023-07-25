Французский аналитик оценил переход Далера Кузяева в «Гавр»

Французский журналист Жорис Крольбуа, отвечающий за разбор тактических действий футболистов на RMC Sport, в своём «твиттере» оценил полезность перехода полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

Аналитик разобрал технико-тактические действия Кузяева во время матчей полузащитника за «Зенит», отметив, что футболист способен сыграть сразу на нескольких позициях. Также Крольбуа заметил, что россиянин обладает хорошей техникой и отличным чтением игры. По словам французского аналитика, Кузяев совершает большой объём работы, способен хорошо действовать и в обороне.