Пиняев не перейдет в «Зенит»

По информации Карпова, питерский клуб давно интересовался российским вингером, а сейчас жалеет, что не подписал игрока. Тем не менее, в нынешнее трансферное окно он не станет заменой Малкому в «Зените». Пиняев должен еще год поиграть в «Локо» перед уходом в какой-либо другой клуб. Общая цена его трансфера может составить 10 миллионов евро.