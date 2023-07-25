Тренер «Лацио» пока не одобрил трансфер Захаряна

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри пока не одобрил подписание российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Источник заявил, что итальянский клуб достиг соглашения по переходу россиянина за € 10 млн. Однако трансфер пока не был одобрен главным тренером итальянского клуба Маурицио Сарри, который стремится найти замену Сергею Милинковичу-Савичу.

20-летний Захарян является воспитанником «Крыльев Советов», академии Коноплёва и московского «Динамо». За основу бело-голубых Арсен выступает с 2020 года. В минувшем сезоне вингер провёл 37 матчей на клубном уровне, забил пять мячей и десять раз ассистировал партнёрам.