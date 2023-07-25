В «Зените» проверяют документы по трансферу Малкома в «Аль-Хиляль»

Переход нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» близок к завершению. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Аль-Хиляль» уже подготовил все необходимые документы по трансферу и отправил их «Зениту». Сейчас в руководстве петербургского клуба проверяют все детали. Когда клубы закончат с оформлением документов, о трансфере Малкома будет объявлено официально.

Сам Малком уже согласовал контракт с «Аль-Хилялем».