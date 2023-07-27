В «Реале» отказались отвечать на вопрос о Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед» не стал отвечать на вопросы журналистов, которые касались возможного перехода французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в испанский клуб. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мбаппе? Следующий вопрос», — заявил специалист.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль», несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в ПСЖ на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским «Реалом».

21 июля руководство «ПСЖ» исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в «Реал» следующем летом в статусе свободного агента.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что клуб выставил Мбаппе на трансфер.