Агенты Карраскаля работают над расторжением контракта игрока с ЦСКА

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль хочет расторгнуть контракт с московским ЦСКА, информирует Globo.

По данным источника, агенты футболиста в настоящее время занимаются вопросом прекращения соглашения с российским клубом.

Ранее сообщалось, что Карраскаль недоволен своим положением в команде. По данным СМИ, футболистом интересуются несколько клубов, среди которых греческий ПАОК, бразильский «Васко да Гама», санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар».

Карраскаль перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года на правах аренды из аргентинского клуба «Ривер Плейт». Летом он подписал с москвичами полноценный контракт. В прошлом сезоне хавбек сыграл 34 матча, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.