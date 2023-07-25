Агенты Карраскаля работают над расторжением контракта игрока с ЦСКА
Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль хочет расторгнуть контракт с московским ЦСКА, информирует Globo.
По данным источника, агенты футболиста в настоящее время занимаются вопросом прекращения соглашения с российским клубом.
Ранее сообщалось, что Карраскаль недоволен своим положением в команде. По данным СМИ, футболистом интересуются несколько клубов, среди которых греческий ПАОК, бразильский «Васко да Гама», санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар».
Карраскаль перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года на правах аренды из аргентинского клуба «Ривер Плейт». Летом он подписал с москвичами полноценный контракт. В прошлом сезоне хавбек сыграл 34 матча, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.
Контракт Карраскаля с армейцами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.