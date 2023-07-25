МВД предложило ввести Fan ID на матчах Кубка России по футболу

Министерство внутренних дел (МВД) выступило с инициативой ввести систему идентификации болельщиков (Fan ID) на матчах ФОНБЕТ Кубка России. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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По данным источника, вопрос внедрения Fan ID на матчах национального кубка находится в стадии обсуждения.

Система идентификации болельщиков была введена в Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с начала сезона-2022/2023. Под действие Fan ID попали пять стадионов. Со второй части чемпионата России система идентификации стала обязательной для арен всех клубов РПЛ.

Сообщества активных болельщиков большинства российских команд объявили о бойкоте матчей до полной отмены закона о Fan ID.