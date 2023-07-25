Черчесов интересен саудовскому «Аль-Ахли»

«К Черчесову был и остается интерес со стороны разных клубов. Но у него были цели и задачи в «Ференцвароше», которых он планировал добиваться, поэтому даже не вступал ни с кем в переговоры. Станислав Саламович очень принципиальный человек. И сейчас скоропалительных решений он принимать не будет», – рассказал источник.