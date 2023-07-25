Черчесов интересен саудовскому «Аль-Ахли»

Станислав Черчесов может стать новым тренером саудовского «Аль-Ахли».
Как пишет «Матч ТВ», «Аль Ахли» проявляет предметный интерес к 59 летнему тренеру.
«К Черчесову был и остается интерес со стороны разных клубов. Но у него были цели и задачи в «Ференцвароше», которых он планировал добиваться, поэтому даже не вступал ни с кем в переговоры. Станислав Саламович очень принципиальный человек. И сейчас скоропалительных решений он принимать не будет», – рассказал источник.
Прошлый сезон команда из Джидды завершила на первом месте во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии и вышла в высший дивизион.
Этим летом состав «Аль Ахли» пополнили вратарь Эдуар Менди и нападающий Роберто Фирмино.
На прошлой неделе «Ференцварош» дома проиграл фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира. После игры клуб объявил об уходе Черчесова с поста главного тренера.
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