Армянский футболист назвал себя душнилой

Полузащитник «Ростова» и национальной сборной Армении Хорен Байрамян в интервью Sport24 заявил, что обладает непростым характером, несмотря на то, что часто выглядит иначе.

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«Я произвожу впечатление веселого человека, но на самом деле я душнила. Дома я постоянно ворчу, возмущаюсь. Постоянно мне что-то не нравится», — заявил Байрамян.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 «Ростов» на своем поле оказался сильнее воронежского «Факела». Игра завершилась победой команды под руководством Валерия Карпина с минимальным счетом 2:1.