Вальверде из "Реала" не дисквалифицируют за удар в лицо Баэне из "Вильярреала"

Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) в 28-м туре прошлого сезона Ла Лиги сообщалось, что Вальверде дождался Баэну на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. После этого Баэна обратился в полицию.