Вальверде из "Реала" не дисквалифицируют за удар в лицо Баэне из "Вильярреала"

Вальверде не дисквалифицируют за удар в лицо Баэне из-за несоответствия показаний игрока «Вильярреала» записям с камер
Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) в 28-м туре прошлого сезона Ла Лиги сообщалось, что Вальверде дождался Баэну на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. После этого Баэна обратился в полицию.
Следственный суд Мадрида отклонил иск Баэны, поскольку судья не посчитал предоставленные футболистом аргументы доказанными. Несмотря на это, Вальверде грозила дисквалификация на 5 матчей.
Комитет по спортивным соревнованиям RFEF проанализировал представленные доказательства и решил не наказывать игрока «Реала». Это связано с серьезным несоответствием показаний Баэны и записей с камер стадиона «Сантьяго Бернабеу», которые полиции предоставил «Реал».
Таким образом, Вальверде сможет сыграть в стартовых матчах Ла Лиги.
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Вальверде не дисквалифицируют за удар в лицо Баэне из-за несоответствия показаний игрока «Вильярреала» записям с камер