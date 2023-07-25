«Бешикташ» не готов платить «Зениту» за трансфер Алипа

«Зенит» хотел бы выручить около € 5 млн за трансфер защитника Нуралы Алипа. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» с ссылкой на свой источник.

«Бешикташ» и ещё ряд клубов действительно заинтересованы в Алипе. Но «Зенит» и лично Александр Медведев решили, что не продадут футболиста менее чем за 5 миллионов евро. Турки такие деньги платить не готовы», — сказал источник.

Ранее стало известно, что в переходе Алипа заинтересован «Бешикташ». Казахстанские футболисты с нового сезона больше не считаются легионерами в чемпионате Турции, что способствовало интересу стамбульского клуба к защитнику «Зенита».