Энтони Эланга перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест»

Энтони Эланга перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга перешёл в «Ноттингем Форест». О переходе игрока сообщает пресс-служба команды из Ноттингема.
Форвард заключил контракт сроком до 2028 года. Ранее британские СМИ утверждали, что «Ноттингем» заплатит за 21-летнего вингера около £ 15 млн.
Эланга является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В академию «красных дьяволов» он попал в 2014 году. В общей сложности шведский футболист провёл за команду 55 матчей. В них он забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.
В составе «Манчестер Юнайтед» Эланга стал победителем Кубка английской лиги. Форвард регулярно выходил на поле при Ральфе Рангнике. Но с появлением в команде Эрика тен Хага Эланга потерял место в основе.