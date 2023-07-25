Энтони Эланга перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга перешёл в «Ноттингем Форест». О переходе игрока сообщает пресс-служба команды из Ноттингема.

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Форвард заключил контракт сроком до 2028 года. Ранее британские СМИ утверждали, что «Ноттингем» заплатит за 21-летнего вингера около £ 15 млн.

Эланга является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В академию «красных дьяволов» он попал в 2014 году. В общей сложности шведский футболист провёл за команду 55 матчей. В них он забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.