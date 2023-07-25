Агент Карраскаля разъяснил ситуацию с возможным уходом колумбийца из ЦСКА

«На данный момент ЦСКА не получил ни одного приемлемого для себя предложения по Карраскалю. Однако мы продолжаем работать над этим.



О разрыве контракта с клубом речь не идёт. Мы никогда не пытались и не пытаемся сделать это. Такой вариант невозможен. Мы работаем исключительно над продажей Хорхе. Более того, мы помогаем клубу», — приводит слова Лопеса Sport24.