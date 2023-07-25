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Агент Карраскаля разъяснил ситуацию с возможным уходом колумбийца из ЦСКА

Футбольный агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, разъяснил ситуацию с возможным уходом колумбийца из армейского клуба, сообщив, что они ещё продолжают работать над трансфером.

Агент Карраскаля разъяснил ситуацию с возможным уходом колумбийца из ЦСКА
© РИА Новости

«На данный момент ЦСКА не получил ни одного приемлемого для себя предложения по Карраскалю. Однако мы продолжаем работать над этим.

О разрыве контракта с клубом речь не идёт. Мы никогда не пытались и не пытаемся сделать это. Такой вариант невозможен. Мы работаем исключительно над продажей Хорхе. Более того, мы помогаем клубу», — приводит слова Лопеса Sport24.

25-летний Карраскаль играет за ЦСКА с февраля 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает колумбийского полузащитника в € 7 млн.

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