Нападающий «Бенфики» Давид Нерес, которым интересуется «Зенит», не хочет переезжать в Россию. Бразилец счастлив в Лиссабоне и не горит желанием играть в РПЛ по политическим причинам, информирует A Bola. Ранее Нерес был вынужден покинуть «Шахтёр» из-за обострившегося конфликта РФ и Украины.

В СМИ появлялась информация, что «Бенфика» готова продать Нереса за € 25–30 млн. «Зенит» сделал предложение по бразильскому вингеру в размере € 21 млн: € 18 млн сразу, а остальные € 3 млн — в виде бонусов.