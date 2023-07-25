Гамид Агаларов: у «Ахмата» есть ресурс для борьбы за медали РПЛ

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов заявил «Матч ТВ», что грозненской команде по силам навязать борьбу за медали в новом сезоне МИР РПЛ.

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В прошлом сезоне «Ахмат» занял пятое место в чемпионате России, повторив лучший результат в истории, который был установлен в сезоне 2016/17. В субботу команда Сергея Ташуева на своем поле уступила самарским «Крыльям Советов» (1:2) в матче первого тура нового сезона РПЛ.

— Есть ли какое то давление, потому что никто наверняка не хочет снижать планку?

— Да, планку мы задрали высоко, но забраться еще выше в наших силах. Надо побеждать в каждой игре, и почему бы не побороться за медали.

— Есть ли ресурс у «Ахмата» для медалей?