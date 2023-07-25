Госдума рекомендует Правительству разрешить продажу пива на стадионах

Госдума РФ приняла проект с рекомендациями для Правительства по скорейшему снятию запрета на продажу пива на стадионах.

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Ранее глава думского комитета по спорту Дмитрий Свищев сообщил РИА Новости, что осенью члены парламента могут рассмотреть закон о легализации продажи пенных напитков на спортивных мероприятиях.

Также министр спорта РФ Олег Матыцин и президент РПЛ Александр Алаев поддержали снятие запрета на продажу пива на стадионах.